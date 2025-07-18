Фестиваль народных промыслов соберет гостей в нижегородском Городце

Городец в ближайшие выходные отметит День древнего города и проведет Всероссийский фестиваль народных художественных промыслов «Мастеров народное братство». Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на представителей администрации Городецкого муниципального округа.

Мероприятия состоятся 19 и 20 июля. В программе — театрализованная встреча с легендарным князем Юрием Долгоруким, выставка декоративно-прикладного искусства, яркие ярмарочные ряды и многочисленные развлечения для детей и взрослых. Организаторами заявлено расширение фестивальных площадок вдоль берегов Волги и повышение туристического интереса к региону благодаря проекту «Туризм и гостеприимство».