Фестиваль наивного и аутсайдерского искусства пройдет на площадках Екатеринбурга

В Екатеринбурге с мая по июль 2025 года состоится фестиваль наивного и аутсайдерского искусства под названием «Иное/Наивное». Об этом сайту Ura.ru рассказал директор музея изобразительных искусств Никита Корытин.

Жители и гости города смогут увидеть уникальные произведения, которые будут представлены на культурных площадках Екатеринбурга. Эти работы являются частью музейных и частных коллекций. Кроме того, предусмотрена образовательная программа для участников фестиваля, передает RT.

Корытин отметил, что посетителям покажут около 300–350 работ. Ожидается, что фестиваль станет регулярным мероприятием, которое проводится раз в два года. Главная цель — сформировать правильное отношение к наивному искусству и творчеству художников-аутсайдеров.