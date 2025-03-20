Фестиваль музейных экспозиций «Без срока давности» завершился в Марий Эл

В Марий Эл подвели итоги регионального этапа фестиваля музейных экспозиций «Без срока давности». Об этом сообщило ИА МариМедиа со ссылкой на министерство образования и науки республики.

Согласно данным ведомства, в этом году в конкурсе приняли участие 10 музеев образовательных учреждений. Музей Микряковской школы был признан лучшим среди общеобразовательных организаций, а музей Новоторьяльского ЦДО стал абсолютным победителем.

Их работы будут представлены на федеральном этапе фестиваля, который организует Министерство просвещения России.