Фестиваль музейных экспозиций «Без срока давности» завершился в Марий Эл

В Марий Эл подвели итоги регионального этапа фестиваля музейных экспозиций «Без срока давности». Об этом сообщило ИА МариМедиа со ссылкой на министерство образования и науки республики.
Согласно данным ведомства, в этом году в конкурсе приняли участие 10 музеев образовательных учреждений. Музей Микряковской школы был признан лучшим среди общеобразовательных организаций, а музей Новоторьяльского ЦДО стал абсолютным победителем.
Их работы будут представлены на федеральном этапе фестиваля, который организует Министерство просвещения России.
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