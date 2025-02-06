Фестиваль моды в Ульяновске показал сочетаемость русского стиля со стритстайлом

Модный фестиваль АРТ ВОЛГА вновь порадовал зрителей яркими коллекциями. В этом году показ нарядов продемонстрировал сочетание русского стиля и стритстайла в современной моде, пишет сайт «Государственные новости» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Подготовка к фестивалю была долгой и кропотливой: продумывалась каждая деталь шоу, от выбора локации до музыкального сопровождения. Тему фестиваля выбрали так, чтобы подчеркнуть уникальность и яркость события. Это позволило создать эффектное и запоминающееся зрелище для зрителей.

В результате фестиваль АРТ ВОЛГА стал значимым событием для города и всего модного сообщества благодаря усилиям всех участников, включая дизайнеров, моделей, а также тех, кто занимался сценографией и видео.

Напомним, мероприятие проходит с 2018 года дважды в год и собирает дизайнеров и моделей, вдохновленных русскими традициями и природой. Уже стартовал набор моделей для участия в следующем фестивале, который будет посвящен теме «СПОРТ — ШИК».