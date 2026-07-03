Фестиваль «Лето в Тобольском кремле» отметит 20-летний юбилей с участием Елки

С 4 по 11 июля в Тобольске пройдет музыкальный фестиваль «Лето в Тобольском кремле», который в этом году отмечает 20-летний юбилей. Ожидается, что мероприятие соберет около пяти тысяч зрителей, сообщил сайт «Наш Город» .

В 2023 году фестиваль признали лучшим туристическим событием в гибридном формате и получил гран-при Russian Event Awards.

В этом году хедлайнером станет певица Елка, которая выступит с Тюменским филармоническим оркестром. Организаторы также обещают новую концепцию с выступлениями в двух храмах, включая Софийско-Успенский собор