Фестиваль «Ленинградские мосты» посетили около 350 тысяч человек

Фестиваль «Ленинградские мосты» привлек порядка 350 тысяч посетителей. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в своем Telegram-канале. Его слова привел телеканал «Санкт-Петербург» .

Событие проходило три дня — 22, 23 и 24 августа. В этом году музыкальными площадками стали Банковский, Мучной, Мало-Конюшенный мосты и территория у Петропавловской крепости.

Гости фестиваля наслаждались инди-попом и советскими хитами. На сцене выступили ВИА «Пролетарское танго», «Смирный и друзья», «Дикие цветы» и другие музыкальные коллективы.