Фестиваль культуры «Петербургские сезоны» пройдет в рамках ПМЭФ

В рамках Петербургского международного экономического форума пройдет фестиваль культуры «Петербургские сезоны». Его программу опубликовали на сайте форума.

«Тема культурного суверенитета крайне многогранна. Мы говорим и об уникальной российской системе профессионального образования в музыке, о поддержке и необходимости развития современных производств музыкальных инструментов. Много тем тесно связаны и с деловой программой форума и соприкасаются с вектором развития культуры», — рассказал председатель комитета по культуре Санкт‑Петербурга Федор Болтин.

Фестиваль стартует 4 июня в Государственной академической капелле. Его откроет концерт Русской фортепианной школы «Мастера и наше будущее». Музыканты — пианисты-виртуозы и лауреаты международных конкурсов — исполнят произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, С. В. Рахманинова, Ф. Листа, Ф. Шопена и П. И. Чайковского.

В этот же день в Петербурге откроется ярмарка искусства 1703. Она пройдет в «Манеже».

Уже 6 июня на Дворцовой площади пройдет концерт, посвященный 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. В этот же день в капелле Петербурга выступит симфонический оркестр имени Симона Боливара.

На следующий день, 7 июня, в рамках ПМЭФ устроят вечер российского писателя Сергея Минаева. Он получит название «Еще немного истории». Мероприятие состоится на площадке ДК им. Ленсовета. Кроме того, в этот же день на Дворцовой площади пройдет концерт. В нем примет участие Вячеслав Бутусов.

В завершающий день форума в музыкальной школе искусств имени Бортнянского состоится мастер-класс Игоря Бутмана для талантливых детей.

«Только искусство и любовь к прекрасному могут помочь нам понять друг друга и начать диалог, такая деловая площадка, как ПМЭФ, поможет его продолжить», — отметил он.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года.