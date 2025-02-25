Фестиваль короткометражных фильмов «ЧелоВечное кино» проведут в Челябинске

С 3 по 6 апреля в Челябинске пройдет IX фестиваль короткометражных фильмов «ЧелоВечное кино». Как сообщило информационное агентство URA.RU со ссылкой на организаторов, местом проведения мероприятия станет Челябинский государственный институт культуры.

Фестиваль ориентирован главным образом на профессионалов киноиндустрии, а также критиков и зрителей. Его программа включает конкурсные показы игровых и документальных короткометражных фильмов, научную конференцию, питчинг кинопроектов и мастер-классы по различным аспектам кинематографии, написал RT.

Параллельно правительство Ямало-Ненецкого автономного округа объявило о выходе фильма «Мяд панг», посвященного жизни современных ненцев. Премьера картины запланирована на август 2025 года.