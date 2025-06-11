Фестиваль ко Дню России состоялся во Фрязине

Фестиваль ко Дню России состоялся в Детской школе искусств во Фрязине. В мероприятии приняли участие свыше 200 артистов и зрителей.

Готовились к концерту несколько месяцев. Среди номеров — выступления струнного оркестра, хора, а также сольных артистов. Более 40 исполнителей вместе спели неофициальный гимн наукограда «Любимый город Фрязино».

«Любовь к Родине — это фундамент, на котором строится гражданская ответственность, готовность созидать будущее своей страны и работать на ее благо. Поэтому крайне важно разговаривать с молодым поколением на такие темы, в том числе на языке искусства», — подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Это уже второй совместный фестиваль компании с администрацией городского округа. Осенью в наукограде состоялся праздник джаза, в котором приняли участие более 250 человек.

«Мы стремимся создавать все условия для самореализации молодежи в родном городе, в том числе для творческой. Это большая работа, поэтому мы рады, что у нас есть надежные партнеры по этому направлению», — подчеркнул глава округа Дмитрий Воробьев.

В прошлом году реконструировали концертный зал местной детской школы искусств. Теперь более 900 ее воспитанников могут выступать на собственной сцене.