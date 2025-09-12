Фестиваль искусств «Мастер-класс» в Петербурге посвятили защитникам Отечества

Международный фестиваль искусств «Мастер-класс», проходящий на Дворцовой площади Санкт-Петербурга с 5 по 30 сентября, посвящен защите Родины. Одним из ярких событий станет творческий марафон, в котором более 200 художников создадут живописные полотна, отображающие образы святых покровителей Руси и героев современной России. Об этом написал «Петербургский дневник» .

Основатель фестиваля, художник и галерист Тамара Семенова, вспомнила, как тридцать три года назад возникла идея организовать мероприятие, позволяющее художественному сообществу взаимодействовать с горожанами и популяризировать академическую школу живописи. Сегодня фестиваль объединяет профессионалов и любителей, давая возможность зрителям наблюдать за творческим процессом.

В рамках фестиваля запланировано проведение детских мастер-классов, где юные художники создадут картину «Река Жизни». Музыкальное сопровождение мероприятия обеспечат баянисты, аккордеонисты и духовой оркестр.