Фестиваль «Евразия-Кинофест» пройдет в Москве с 17 по 21 октября
Международный фестиваль «Евразия-Кинофест» пройдет в Москве с 17 по 21 октября. В нем примут участие более 250 специалистов из сферы киноиндустрии.
«Мы делаем упор на развитие нашей платформы, нашей организации АНО „Евразия“, традиционных ценностей и укрепления наших как раз духовных ценностей, которые присущи, как правило, нашим народам Евразии», — рассказала председатель Совета организации, депутат Госдумы Алена Аршинова.
Участники смогут представить работы в жанре полного и короткого метра, а также документальные фильмы. Всего оценивать их будут в 12 номинациях. Помимо конкурсных показов запланированы мастер-классы, встречи с актерами и режиссерами из разных стран и круглые столы.
«Любой фестиваль — это площадка для того, чтобы тебя узнали. Это главное. И если ты талант, если ты способен, если ты обладаешь <…> пробивной способностью, то ты имеешь возможность работать дальше», — заявил президент кинофестиваля, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян.
На фестиваль приедут гости из Белоруссии, Казахстана, Индии, Молдавии, Армении и других стран. Организаторы преследуют цель не только найти талантливых молодых кинематографистов, но и пробудить интерес к традициям разных народов.
«Любой кинофестиваль — это огромный праздник для любого артиста, потому что соединяются творческие люди, идет обмен идеями, идут новые знакомства, обмен культурами», — отметила казахская актриса Мадина Акылбекова.
Победителям фестиваля подарят скульптуру «Евразия», символизирующую единство народов.