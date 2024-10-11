Международный фестиваль «Евразия-Кинофест» пройдет в Москве с 17 по 21 октября. В нем примут участие более 250 специалистов из сферы киноиндустрии.

«Мы делаем упор на развитие нашей платформы, нашей организации АНО „Евразия“, традиционных ценностей и укрепления наших как раз духовных ценностей, которые присущи, как правило, нашим народам Евразии», — рассказала председатель Совета организации, депутат Госдумы Алена Аршинова.

Участники смогут представить работы в жанре полного и короткого метра, а также документальные фильмы. Всего оценивать их будут в 12 номинациях. Помимо конкурсных показов запланированы мастер-классы, встречи с актерами и режиссерами из разных стран и круглые столы.