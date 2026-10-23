Фестиваль Достоевского соберет в Новгородской области труппы из пяти стран

Творческие коллективы из России, Индии, Казахстана, Турции и Кореи представят свои работы на Международном фестивале театральных искусств имени Достоевского. Смотр продлится с 29 октября по 2 ноября, сообщили «Государственные новости» со ссылкой на главу Новгородской области Александра Дронова.

Сценические показы, кино и балет пройдут на площадках Великого Новгорода, Старой Руссы и Валдая. Замглавы региона Елена Кирилова отметила, что в репертуар войдут интерпретации сочинений классиков — Достоевского, Горького и Чехова.

Гостей форума также ждут выставки, тематические лекции о роли мифа и режиссерская лаборатория «Перспектива». Для юной публики подготовили проект по мотивам произведений Чуковского и фэнтези по поэме «Руслан и Людмила». На текущий фестиваль организаторы получили более 100 заявок.