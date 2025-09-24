Фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев» пройдет в Минске

Впервые в столице Белоруссии пройдет международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев». Мероприятие состоится в период с 26 по 27 сентября, сообщил RT .

Гости смогут увидеть шесть фильмов, посвященных событиям в Донбассе и специальной военной операции, созданных авторами телеканала RТД совместно с белорусскими режиссерами-документалистами.

Место проведения фестиваля — Национальная библиотека Беларуси, расположенная по адресу: проспект Независимости, дом 116. До начала кинопоказов планируется торжественная церемония передачи сборника стихов «ПоэZия русской зимы» в фонды Национальной библиотеки. Откроют фестиваль выступления известных поэтов Александра Антипова и Динары Керимовой.