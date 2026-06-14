Фестиваль блогеров прошел в «Лужниках»

На главной спортивной арене страны «Лужники» собрались популярные интернет-авторы, молодые артисты и тысячи зрителей. Для гостей подготовили концерты, встречи с кумирами и премьеры новых песен.

Главная спортивная арена страны превратилась в площадку для встречи интернет-кумиров со своими подписчиками. В Лужниках прошел фестиваль «ТопФест», который собрал десятки тысяч зрителей, популярных блогеров и молодых артистов. Для многих подростков это была возможность впервые увидеть своих любимых авторов не на экране смартфона, а вживую.

На сцену вышли десятки блогеров, чья аудитория насчитывает миллионы подписчиков. Для зрителей подготовили музыкальные номера, премьеры песен и встречи с авторами контента. Фестиваль стал площадкой для молодых исполнителей и создателей контента со всей страны.