Фестиваль балета стартовал в Марийском театре Йошкар-Олы

В Йошкар-Оле в Марийском театре оперы и балета им. Э. Сапаева состоялось открытие XXIII фестиваля балета, посвященного великой русской балерине Галине Улановой. Об этом написало ИА МариМедиа .

Фестиваль имеет большое значение для культурной жизни региона. Глава республики Юрий Зайцев подчеркнул, что за много лет Марийский балет стал визитной карточкой региона.

Основал мероприятие художественный руководитель театра Константин Иванов — ученик Галины Улановой. Фестиваль позволяет зрителям оценить талант знаменитой балерины и его влияние на развитие искусства.

На сцене выступят солисты Большого театра, примы и премьеры Мариинского театра, театра «Кремлевский балет», а также Челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки.

Программа включает мастер-классы и встречи с известными артистами и хореографами.