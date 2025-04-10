Фестиваль балета стартовал в Марийском театре Йошкар-Олы
В Йошкар-Оле в Марийском театре оперы и балета им. Э. Сапаева состоялось открытие XXIII фестиваля балета, посвященного великой русской балерине Галине Улановой. Об этом написало ИА МариМедиа.
Фестиваль имеет большое значение для культурной жизни региона. Глава республики Юрий Зайцев подчеркнул, что за много лет Марийский балет стал визитной карточкой региона.
Основал мероприятие художественный руководитель театра Константин Иванов — ученик Галины Улановой. Фестиваль позволяет зрителям оценить талант знаменитой балерины и его влияние на развитие искусства.
На сцене выступят солисты Большого театра, примы и премьеры Мариинского театра, театра «Кремлевский балет», а также Челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки.
Программа включает мастер-классы и встречи с известными артистами и хореографами.