Фестиваль археологии и реконструкции «Укек» начнется в Саратове 19 сентября

С 19 по 21 сентября в Саратове пройдет 14-й фестиваль археологии и реконструкции «Укек». Трехдневная программа мероприятия развернется в историческом парке «Россия — моя история», сообщил телеканал « Саратов 24 ».

Гости смогут окунуться в атмосферу Средневековья и познакомиться с бытом людей того времени. Для посетителей подготовлена возможность примерить на себя роль археолога. Также пройдут три выставки в здании парка. Одна из них позволит погрузиться в мир археологии с помощью виртуальной реальности.

В дни фестиваля состоятся лекции по антропологии, где расскажут о методах восстановления облика людей, живших более 700 лет назад.