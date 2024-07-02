Дни Достоевского проведут в Оптиной пустыни в июле

Духовно-просветительский проект «Дни Достоевского в Оптиной пустыни» пройдет с 12 по 14 июля. В программе театральные постановки, дискуссии, кинопоказы и многое другое.

Известно, что Федор Достоевский впервые посетил Оптину пустынь в июле 1878-го и остался под большим впечатлением от общения со старцем Амвросием. К годовщине этого события приурочен проект, который стартует 12 июля и реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Организаторы подготовили дискуссии о сохранении традиционных ценностей, концерты, театральные постановки, литературный блок «Звезды читают Достоевского», тематические кинопоказы. Перед зрителями выступят ансамбль «Березка», народный артист России Дмитрий Певцов, заслуженная артистка России Альбина Шагимуратова, Родион Газманов, Татьяна Куртукова, Валерия Ланская.

В обители проведут международный студенческий лагерь, участниками которого станут молодые люди из 12 стран мира, включая Грецию, Сербию, Республику Гвинею, Коста-Рики и Перу.

Более подробно о предстоящем событии можно узнать на сайте проекта «Дни Достоевского в Оптиной пустыни».

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