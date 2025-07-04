Фейк: выступления азербайджанских артистов запретили в России

Неизвестные Telegram-каналы распространили сообщения о том, что в России запретили выступления азербайджанских артистов и ограничили распространение треков певцов закавказской республики. Эту информацию опровергли в Минкультуры.

Фейк

Об этом говорится в сообщениях Telegram-каналов , опубликовавших документ за подписью министра.

Министр культуры России Ольга Любимова подписала рекомендации о приостановке участия артистов из Азербайджана во всех мероприятиях, а также запретила транслировать и распространять песни коллективов и исполнителей закавказской республики. Введенные ограничения якобы стали ответом на решение азербайджанских властей о российских артистах.

Правда

Любимова не подписывала никакого распоряжения, связанного с рекомендацией об ограничении участия граждан Азербайджана в мероприятиях на территории страны или запрете на распространение музыки из республики. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Также там отметили, что представленный в публикациях документ не имеет никакой юридической силы.

Информационный вброс пошел через паблики в социальных сетях, имеющие все признаки сети для распространения фейков. Речь идет о небольшом количестве подписчиков и взаимных перепостах. Кроме того, в сообщениях есть ссылка на неизвестный сайт, чей хостинг находится в Великобритании.

Подобные скоординированные вбросы направлены на усиление напряженности в сфере культуры в период обострения международной обстановки.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.