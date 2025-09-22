Фейк: в России предложили запретить песни Михаила Круга

В интернете появились сообщения о планах якобы запретить в России песни шансонье Михаила Круга. Однако информация оказалась недостоверной.

Фейк

В интернете распространили данные, что депутат Госдумы Ольга Германова предложила запретить в России песни Михаила Круга как противоречащие традиционным ценностям и содержащие мат.

Правда

Слова Германовой неправильно истолковали. В интервью «Абзацу» она говорила, что песни музыканта, в которых содержится мат, не стоит пускать в теле- и радиоэфиры и популяризировать любым другим способом.

Позднее в комментарии News.ru депутат подтвердила, что не относится к поклонникам Круга, но признает за ним художественные заслуги и не говорила о полном запрете на его песни.

«Песни с матом и вульгарностью не надо пускать в широкое распространение. Пойте их на своих узких тусовках, но выпускать их в широкий доступ не нужно. Все-таки они не несут никакой духовности. Это моя личная позиция», — подчеркнула Германова.

На сайте Госдумы таких законопроектов тоже нет.

