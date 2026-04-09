Фейк: россиян оставят без мультфильмов Disney и Pixar

Законопроект о поддержке российской анимации выдали за запрет Disney и Pixar

Госдума рассмотрит предложение о полном запрете показа мультфильмов западных студий в кинотеатрах и на онлайн-площадках — такая информация появилась в социальных сетях и телеграм-каналах. Единственный внесенный в нижнюю палату парламента законопроект, который касается анимации, направлен на расширение государственной поддержки отечественных мультфильмов.

Фейк

Под зачистку от западных мультфильмов также будто бы попадут онлайн-кинотеатры, а под блокировку — фанатские ресурсы за продвижение чуждых ценностей. За продажу игрушек, одежды и канцелярии с символикой западных студий введут административную ответственность.

Депутаты Госдумы якобы рассматривают полный запрет западных мультфильмов от студий Disney, Pixar, DreamWorks и других, чтобы не мешать сборам отечественных проектов в кинотеатрах.

Правда

Действующее российское законодательство не предусматривает запрета в отношении зарубежных мультфильмов.

Единственный законопроект, который находится на рассмотрении в Госдуме с упоминанием анимации, направлен на расширение поддержки и введение полного государственного финансирования отечественных мультфильмов.

Основная идея заключается в том, чтобы предоставить национальным анимационным студиям возможность получения полного государственного финансирования на производство и прокат анимационных картин по аналогии с тем, как это уже давно действует в отношении детского игрового кино.

Мера поможет студиям повысить качество и увеличить количество выпускаемых проектов для проката в кинотеатрах, для которых доступ к зарубежным мультфильмам ограничен. Ни о каких запретах проектов иностранных студий в документе речь не идет.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.