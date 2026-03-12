Фейк: Путин утвердил Юру Борисова на фильм о себе

Слух об утверждении Путиным Юры Борисова на роль в фильме о себе опровергли

В Сети появилась информация о том, что президент России Владимир Путин якобы лично утвердил кандидатуру актера Юрия Борисова для исполнения его роли в готовящемся биографическом фильме. Однако она оказалась фейковой.

Фейк

Некоторые источники распространяют данные, что глава государства выразил уверенность в способности артиста достоверно передать сложность и глубину его личности.

По их информации, Путин высоко оценил профессионализм Борисова, умение глубоко погружаться в материал и создавать убедительные образы, подчеркнув, что именно этого исполнителя он хотел бы видеть в роли.

Правда

Информация о съемках байопика о Путине не соответствует действительности. Никаких подтверждений этому нет. В то время как паблики ссылаются на «утверждение актера», в реальных пресс-релизах Кремля фамилия Борисов относилась к главе Роскосмоса. Ведущие издания также не публиковали новостей о подготовке такого байопика.

Источником фейка выступило интернет-сообщество «Мультивселенная безумия», чья редакционная политика заключается в публикации вымышленных новостей, пародирующих индустрию кино.

В описании самого паблика прямо указано: «Все новости берутся из альтернативных реальностей». Никаких официальных подтверждений или планов по производству такого фильма не существует.

Вместе с тем в мировом прокате действительно существует фильм, в котором фигурирует президент России, — речь идет о драме Оливье Ассаяса «Кремлевский волшебник».

Премьера картины состоялась на 82-м Венецианском кинофестивале. Она охватывает исторический контекст постсоветской России с конца 1980-х до 2019 года, а роль Владимира Путина в ней исполнил британский актер Джуд Лоу. В Кремле отреагировали на выход фильма с пониманием, отметив, что Путин является мировым лидером, влияние которого на мировые дела трудно переоценить.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.