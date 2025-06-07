«ФедералПресс» опубликовал афишу главных летних мероприятий

Лето — это не только отдых на природе, но и насыщенная культурная программа. « ФедералПресс » опубликовал афишу главных мероприятий сезона.

«Усадьба Jazz» уже более 20 лет собирает любителей музыки под открытым небом. В 2025 году фестиваль пройдет в Москве, Сочи, Екатеринбурге и других городах. Гостей ждут живые выступления, мастер-классы и пикники в живописных парках.

«Стереолето» — это площадка для ценителей независимой музыки. Фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге, на фоне Финского залива. Организаторы обещают уникальную атмосферу, с акцентом на современные звучания и визуальные искусства.

«Мир Сибири» — один из крупнейших этнокультурных фестивалей. Здесь можно услышать народные песни, научиться традиционным ремеслам и попробовать блюда национальной кухни. Мероприятие пройдет в Красноярском крае.

Также стоит обратить внимание на такие праздники, как «Архстояние», «Вкусная Казань» и «Таврида. АРТ».