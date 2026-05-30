Фандом Фест ВКонтакте пройдет в этом году обновленном формате

Фандом Фест ВКонтакте в этом году изменит привычную локацию и пройдет в новом формате. Мероприятие состоится 10 и 11 октября на «ЦСКА арене».

Крупнейший в России фестиваль, посвященный поп-культурам, порадует поклонников игр, Азии и аниме мультиформатным контентом. Мероприятие заинтересует всех, кто следит за выходом сериалов и фильмов, слушает музыкальных айдолов и состоит в сообществах по интересам.

Фестиваль разделят на тематические зоны. Посетители сами решат, какой формат посещения им удобнее. Можно выбрать сидячие места на трибунах или танцпол, фан-сектор, место в ложе или целую ложу.

«Теперь Фандом Фест ВКонтакте — это целая вселенная, в центре которой наш зритель — главный герой этой истории. До встречи в октябре! Приходите и удивляйтесь» — отметил директор по маркетингу организации Никита Ничкалюк.

На площадке откроют лекторий, маркет с комиксами и книгами, музыкальные шоу, дефиле косплея, k-pop cover dance и на автограф-сессии с селебрити. Билеты появятся в продаже со 2 июня.