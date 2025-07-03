Эволюцию фотографии за два века покажут в петербургском «Манеже»

Масштабная выставка, которая расскажет о развитии фотографии, пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» в Санкт-Петербурге с 15 июля по 5 октября. Посетители увидят 600 произведений — от ранних снимков до современных изображений, созданных с помощью нейросетей, сообщил сайт Gazeta.SPb .

На выставке будут представлены работы 178 авторов, охватывающие период с 1840-х годов до наших дней. Среди них — пионеры фотографии Луи Дагер и Вильям Каррик, классики советского периода Александр Родченко и Эль Лисицкий, а также современные мастера. Организаторы проекта отмечают, что особый интерес представляет тройной дагеротип, который Луи Дагер подарил императору Николаю I в 1839 году.

Выставка организована как хронологический маршрут, демонстрирующий техническую и художественную эволюцию фотографии. От ранних дагеротипов и пикториализма конца XIX века до советского авангарда, военной фотографии, современных цифровых практик и нейросетевых генераций — каждый этап развития медиума представлен отдельным разделом.

Организаторы подчеркивают, что проект призван показать фотографию как самостоятельный вид искусства со своей эстетикой и законами развития. Многие работы, включая авторские отпечатки, будут представлены публике впервые. Выставка демонстрирует, как фотографические технологии изменили визуальную культуру и способы восприятия реальности на протяжении почти двух столетий.