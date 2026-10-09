Евангелие XIX века передали из Севастополя на реставрацию в Москву

Напрестольное Евангелие XIX века передали из Севастополя на реставрацию в Главный архив Москвы. Об этом со ссылкой на губернатора города Михаила Развожаева сообщил телеканал «Крым24» .

По словам главы региона, напечатанная в Московской синодальной типографии книга сейчас находится в неудовлетворительном состоянии. Из-за долгой службы ее страницы покрылись воском и загрязнениями, а латунный оклад лишился центральной фигуры и накладного изображения евангелиста Марка.

Столичные специалисты очистят страницы реликвии, отремонтируют и укрепят переплет, законсервируют оригинальное бархатное покрытие, а также воссоздадут утраченные детали оклада.