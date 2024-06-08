«Еще есть возможность». Певица Асия заявила об уходящем тренде на каверы

Хорошо записанная кавер-версия известной песни помогает молодым исполнителям заявить о себе появлением в чартах. Пик таких композиций пришелся на прошлый год, а сейчас уже постепенно угасает. Об этом в интервью ведущей 360.ru Марусе Михейчик рассказала певица Асия (настоящее имя Анастасия Алентьева).

Она подчеркнула, что в ее случае первый же записанный кавер оказался очень популярным.

«Это была песня Мота „Капкан“. Я не умела играть на фортепиано, меня научили ребята, как аккомпанировать себе. Я могла играть с листа, но не понимала, как строится аккомпанемент. Мне показали аккорды на гитаре и как их играть на фортепиано. Я как-то убого эти четыре аккорда играла и пела», — рассказала певица.

Асия пояснила, что раньше молодые исполнители снимали свои каверы на видео, их репостили. В социальных сетях была целая культура. Она также сняла свою версию «Капкана» и записала 15-секундный ролик.

«Его заметили музыкальные паблики и сделали с ним то ли рекламу, то ли что-то еще, у меня было очень много просмотров и этот кавер как-то завирусился и после этого я начала снимать дальше», — поделилась певица.

Исполнительница добавила, что сейчас каверы стали очень серьезной индустрией, но несмотря на это, из чартов они скоро уйдут. Поэтому сейчас у молодых музыкантов осталось не так много времени, чтобы сделать собственную версию известной песни и как-то о себе заявить.

«Сейчас, наверное, еще есть возможность залететь в тот вагон и как-то о себе заявить», — заключила Асия.

Кавер-версия певицы Полины Гагариной на песню Виктора Цоя «Кукушка» довела артистку до суда. Иск подала коллега по цеху — певица Ольга Кормухина, которая обвинила исполнительницу в копировании. Процесс длился почти три года и в итоге суд отказал истцу в удовлетворении иска.