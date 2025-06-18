Экспозицию News Media Holding с эстетикой ретрофутуризма представили на ПМЭФ

В условиях нехватки внимания публики и быстрого роста цифровых платформ перед медиа и бизнесом стоит главная задача: привлекать аудиторию, укреплять коммуникацию и адаптироваться к новым моделям восприятия контента. Именно этим проблемам посвятили экспозицию News Media Holding на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года, сообщил Life.ru .

Выставка представляла собой интерактивное пространство, посвященное изучению механизмов обработки, трансформации и распространения информации. Ключевой посыл — новые медиа стремятся не просто информировать, а вовлекать потребителей, создавая персонализированный и эмоционально насыщенный контент, где зритель становится активным участником творческого процесса.

«Наш павильон — метафора работы медиа в эпоху нейроконтента и постоянной генерации идей. Мы хотели показать, как СМИ трансформируются в контентные фабрики — подчеркнуть скорость, объемность и многогранность этого информационного бизнеса», — отметил генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов.

Пространство, оформленное в стиле ретрофутуризма, привлекало внимание гармоничным слиянием современных технологий и культурных историй. Так, посетители могли испытать хронокапсулу, позволяющую погрузиться в исторические события, которые никогда не были запечатлены на камеру. Специально созданный эксклюзивный контент придавал экспонатам дополнительную интригующую глубину.