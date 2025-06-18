Экспозицию News Media Holding с эстетикой ретрофутуризма представили на ПМЭФ
В условиях нехватки внимания публики и быстрого роста цифровых платформ перед медиа и бизнесом стоит главная задача: привлекать аудиторию, укреплять коммуникацию и адаптироваться к новым моделям восприятия контента. Именно этим проблемам посвятили экспозицию News Media Holding на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года, сообщил Life.ru.
Выставка представляла собой интерактивное пространство, посвященное изучению механизмов обработки, трансформации и распространения информации. Ключевой посыл — новые медиа стремятся не просто информировать, а вовлекать потребителей, создавая персонализированный и эмоционально насыщенный контент, где зритель становится активным участником творческого процесса.
«Наш павильон — метафора работы медиа в эпоху нейроконтента и постоянной генерации идей. Мы хотели показать, как СМИ трансформируются в контентные фабрики — подчеркнуть скорость, объемность и многогранность этого информационного бизнеса», — отметил генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов.
Пространство, оформленное в стиле ретрофутуризма, привлекало внимание гармоничным слиянием современных технологий и культурных историй. Так, посетители могли испытать хронокапсулу, позволяющую погрузиться в исторические события, которые никогда не были запечатлены на камеру. Специально созданный эксклюзивный контент придавал экспонатам дополнительную интригующую глубину.