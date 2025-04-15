Эксперт Ромодановская: китайские фильмы остаются экзотикой для российских зрителей

Российские зрители пока слабо интересуются китайским кинематографом, хотя некоторые блокбастеры становятся популярными. Главная причина – отсутствие общего культурного кода между странами. Об этом заявила главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в интервью Национальной Службе Новостей .

Специалист подчеркнула сложность выхода китайских фильмов на международный рынок, особенно если они сняты исключительно для внутренней аудитории КНР. Чтобы привлечь российскую публику, которая все еще считает китайское кино экзотикой, необходима адаптация проектов с участием известных актеров и универсальных сюжетов, считает Ромодановская.