Эксперт «Литреса» Байманова рассказала, что в январе 2025 года 13% россиян читали авторов самиздата
В январе 2025 года около 13% жителей России читали литературу независимых авторов. Об этом рассказала руководитель направления собственного контента группы компаний «Литрес» Полина Байманова в беседе с ИА НСН.
По ее словам, многие читатели ориентируются на содержание произведений и личность писателя, не придавая значения различиям между традиционным изданием и независимым творчеством.
«Более половины тех, кто читал авторов самиздата (55%), не знают, что читали именно самиздат», — отметила эксперт.
При этом Байманова подчеркнула преимущества самостоятельных авторов, выделив оперативность выхода новых материалов и тесное взаимодействие с аудиторией.