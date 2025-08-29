Эксперт «Литрес» Тарасова рассказала, что в корейской литературе россиян привлекает освещение общечеловеческих проблем

Иинтерес россиян к корейской литературе значительно возрос. С 1 января по 31 июля 2025 года выручка в категории «Корейская литература» увеличилась на 1360% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот феномен объяснила нон-фикшн редактор группы компаний «Литрес» Елена Тарасова в беседе с ИА НСН .

По ее словам, общечеловеческие проблемы, актуальные для читателей всех стран: экзистенциальные вопросы о жизни, смерти и смысле, месте человека в обществе, отношениях с другими. Произведения, осмысляющие исторический опыт и проблемы, характерные для современных корейцев, такие как растущий уровень изоляции и одиночества.

Эксперт отметила, что корейская литература привлекает российских читателей хилинг-романами — жизнеутверждающей прозой с неизменным хэппи-эндом, а также книгами по самопомощи.

Популярность корейской литературы также связана с общим интересом к корейской культуре. Графическими новеллами увлекаются в основном представители поколения Z, а жанровую прозу и нон-фикшн читают преимущественно женщины 25–40 лет, живущие в больших и средних городах, заключила Тарасова.