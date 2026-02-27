Музыкант Александр Колотурский оставил неизгладимый след в культурной жизни России, преобразив Свердловскую филармонию в культурную империю. Начав свою карьеру преподавателем и руководителем музыкального училища, он добился признания и получил приглашение на должность заместителя начальника областного управления культуры. О человеке, который изменил музыкальный ландшафт Урала, рассказало URA.RU .

Став директором Свердловской филармонии в 1989 году, Колотурский привлек внимание к театру и концертным площадкам, создав фестивали мирового уровня и виртуальные залы, позволяющие зрителям наблюдать за исполнением музыкальных произведений в режиме реального времени. Он построил самую современную концертную площадку в России, которая получила международное признание.

Колотурский продемонстрировал, что любовь к музыке и страсть к искусству могут изменить лицо культурной жизни региона и страны. Его энтузиазм и энергия помогли создать культурное пространство, привлекающее как профессиональных музыкантов, так и широкую аудиторию. Уход Колотурского со своего поста оставляет вакуум, который будет трудно заполнить, но его наследие останется источником вдохновения для последующих поколений музыкантов и администраторов.