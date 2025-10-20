Экс-глава Пушкинского музея Лихачева рассказала, что безопасность ценных экспонатов обеспечивает Росгвардия

Недавно в Лувре произошло ограбление. Злоумышленники похитили ряд ювелирных украшений Наполеона и императрицы Жозефины, воспользовавшись автокраном и разбив окна галереи «Аполлон». Бывшая глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева в беседе с ИА НСН подчеркнула, что российские музеи защищены от подобных инцидентов.

«Даже если мы представим себе, что можно подогнать грузовик, выдавить стекло, у нас довольно быстро среагируют. Так во всех крупных российских музеях», — рассказала специалист.

Лихачева добавила, что в залах с наиболее ценными экспонатами дежурят сотрудники Росгвардии, поэтому случайному человеку невозможно подойти к витрине без вызова подозрений.