Экс-глава Пушкинского музея Лихачева: «Мону Лизу» нужно вынести в отдельный зал для главных шедевров Лувра

Главной проблемой Лувра является избыток посетителей, нарушающий температурно-влажностный режим. Таким мнением с ИА НСН поделилась бывший директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева.

Специалист предложила выделить отдельные залы для главных шедевров, включая «Мону Лизу» Леонардо да Винчи. Накануне глава Лувра Лоранс де Кар выразила обеспокоенность состоянием здания, требующего ремонта, и угрозой сохранности произведений искусства из-за перегрузок.

Лихачева подтвердила проблему перегрузки и подчеркнула, что для сохранения шедевров нужно создать индивидуальные климатические витрины. Некоторые итальянские чиновники предложили временно разместить «Мону Лизу» в Италии, но Лихачева уверена, что Франция не согласится на это.

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