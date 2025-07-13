Экс-глава ГМИИ имени Пушкина Лихачева объяснила рост доходов музеев повышением стоимости билетов

Рост выручки музеев обусловлен несколькими факторами: повышением цен на билеты, увеличением потока туристов из Азии и Африки, а также внедрением инновационных выставочных проектов с использованием мультимедиа, привлекающих новую аудиторию. Об этом рассказала бывший директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева в беседе с Национальной Службой Новостей .

«У музеев выросла выручка, а не доходы. Это не одно и то же. Выручка увеличилась за счет повышения цен на билеты, а не за счет количества пришедших людей», — отметила специалист.

По данным Минкультуры, в 2024 году доходы российских музеев возросли примерно на 30% и достигли 38,5 миллиарда рублей. Увеличение посещаемости благодаря иностранным туристам и повышение стоимости билетов для покрытия растущих расходов способствовали росту поступлений.