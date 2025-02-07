Екатерина Мизулина на фоне провокационного фото нежно обратилась к Шаману

Екатерина Мизулина впервые призналась в чувствах к Шаману

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выложила совместное фото с певцом Шаманом (псевдоним Ярослава Дронова). Публикацию в личном Telegram-канале Мизулина снабдила провокационной подписью.

Снимок обработан в фоторедакторе. В кадре Мизулина и Шаман стоят рядом, у певца длинные волосы и борода.

«Ты мой», — гласит подпись к снимку.

Спустя несколько минут после публикации Мизулиной Дронов разместил в своем Telegram-канале аналогичный снимок. Артист подписал его «Ты моя». Многие подписчики певца в комментариях обрадовались такому развитию событий.

«Ярослав, я от радости чуть не закричала. Будьте счастливы!», — написала одна из поклонниц артиста.

Пресса муссирует слухи о романе Екатерины Мизулиной и Шамана с лета 2024 года. Их неоднократно замечали вместе, официально о своих отношениях Мизулина и Дронов не заявляли.

Однако 3 февраля Мизулина и Шаман изобразили поцелуй перед собравшимся на концерт школьниками. Позднее в сети появилось и видео танца артиста с активисткой.