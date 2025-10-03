Эдуард Бояков возглавил Театр на Малой Ордынке

Режиссера Эдуарда Боякова назначили художественным руководителем Театра на Малой Ордынке. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента культуры.

Прежний руководитель — Евгений Герасимов — сосредоточится на работе в театре Сатиры, который возглавлял по совместительству.

Театр Луны основал в 1993 году народный артист России Сергей Проханов, сейчас занимающий должность его президента. Герасимов работал художественным руководителем с 2022 года.

Бояков родился в 1964 году. Основатель театров «Практика» и «Новый театр», также с 2018 по 2021 годы был худруком МХАТ имени Горького.

Ранее должность директора МХАТ покинул Владимир Кехман.