Джазовый фестиваль-конкурс состоится во Фрязине

Масштабный джазовый фестиваль, который объединит более 100 молодых музыкантов из разных городов Подмосковья, состоится во Фрязине. Участвовать в нем будут солисты и коллективы детских школ искусств, музыкальных колледжей и училищ, а оценит их выступления профессиональное жюри.

«Для кого-то этот музыкальный праздник окажется первым этапом большого профессионального пути. Мы стремимся превратить наш наукоград в особую точку на карте, где хочется жить и реализовывать самые смелые и большие планы», — заявил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Пройдет фестиваль на площадке городской детской школы искусств, которую помогла реконструировать компания «Газпромнефть — смазочные материалы». Теперь концертный зал может принимать мероприятия даже всероссийского уровня, а в самой школе создаются условия для творческой самореализации детей и подростков.

«В городе, где интересно и комфортно, где есть множество путей для раскрытия своего потенциала, хочется жить и строить будущее. Это важно для людей любого возраста, особенно — для подрастающего поколения», — отметил гендиректор компании Анатолий Скоромец.

Среди участников фестиваля — студенты «Гнесинки», воспитанники «Академии джаза» и других образовательных учреждений Московского региона. Количество заявок на участие превзошло все ожидания.

«Наш фестиваль — это уникальная площадка, где каждый участник может получить настоящий „урок музыки“. Научиться играть джаз только в музыкальном классе нельзя. Этому искусству нужна сцена, зрители, драйв, аплодисменты», — заявил председатель жюри, народный артист России Игорь Бриль.

Он ожидает от конкурсантов высокого уровня мастерства.