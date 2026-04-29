Дворцовый парк в Гатчине начнет принимать посетителей с 29 апреля

Петербуржцы и жители Ленинградской области смогут вновь посетить Дворцовый парк в Гатчине начиная с 29 апреля. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по культуре.

После зимы Дворцовый парк распахнет свои ворота для посетителей. В парке завершается традиционная весенняя просушка. Сотрудники тщательно очищают дорожки и газоны, восстанавливают скульптуры и малые архитектурные формы.

Дворцовый парк — шедевр садово-паркового искусства XVIII века, рядом с которым находятся живописные территории «Сильвия», «Зверинец» и Приоратский парк.