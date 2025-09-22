Две тысячи человек посетили слет Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде

Слет Всемирного фестиваля молодежи собрал в Нижнем Новгороде две тысячи участников из всех регионов России и 120 стран мира. Среди них были молодые лидеры из сфер медиа, цифровизации и IT, образования и науки, спорта, креативных индустрий и творчества, госуправления, предпринимательства, сообщил сайт « Время Н ».

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров объявил о запуске программы бизнес-наставничества БРИКС и единого международного контент-центра от ДВФМ и Мастерской новых медиа. Он также пригласил иностранных гостей на Международный фестиваль молодежи в Красноярск.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил гордость тем, что город стал местом встречи многонационального сообщества и отправной точкой для новых идей и инициатив. Он поблагодарил Росмолодежь, дирекцию Всемирного фестиваля молодежи и региональную команду организаторов за успешный слет.