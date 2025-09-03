Два музея Пермского края стали претендентами на звание «Музей России 2025»

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и Чердынский краеведческий музей из Пермского края попали в число претендентов на звание «Музей России 2025». Об этом информирует сайт URA.RU со ссылкой на представителей конкурса «Музейный Олимп».
Среди других номинантов — Башня знаний МАЭ РАН из Санкт-Петербурга, выставочный комплекс «Салют, Победа!» из Оренбурга, историко-культурный музей-заповедник «Пещера Шульган-Таш» из Башкирии, национальный центр Виктора Астафьева из Красноярского края и Центральный музей российского казачества из Москвы, отметил RT.
Экспертный совет обсудит проекты 5–6 сентября. Финалисты представят свои проекты на Профессиональном музейном форуме.
