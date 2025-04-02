Дом на набережной Фонтанки в Петербурге признали памятником архитектуры регионального значения

Здание, расположенное на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге, официально зарегистрировали как памятник архитектуры регионального значения. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на пресс-службу комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
Речь идет об угловом двухэтажном доме конца XVIII века. Его построили по проекту архитектора Андрея Михайлова. Позже, в середине XIX века, здание было дополнено третьим этажом и обзавелось закрытым двором.
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