«Дом Мейерхольда» в Пензе получит передвижной зал и современное оборудование

В ходе заседания Общественного совета по культуре при министерстве культуры и туризма Пензенской области обсудили реализацию федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», сообщило ИА «ПензаПресс» .

Министр Сергей Бычков доложил, что при поддержке губернатора Олега Мельниченко идет техническое переоснащение Центра театрального искусства «Дом Мейерхольда». В камерном зале деревянной усадьбы на улице Володарского монтируется современное световое, звуковое и видеопроекционное оборудование.

Главным нововведением станет трансформация пространства: зрительный зал сделают передвижным. В нем установят экран и проектор для демонстрации фильмов.

Открытие очередного театрального сезона запланировано уже в обновленном пространстве. Проект реализуется в рамках национального проекта «Семья».