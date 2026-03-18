Дом-мастерская Аникушина в Вяземском саду Петербурга получил статус памятника

Дом-мастерская выдающегося советского скульптора Михаила Аникушина, расположенная в Вяземском саду, получила статус объекта культурного наследия регионального значения. Здание на Вяземском переулке включили в единый государственный реестр по распоряжению КГИОП, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

Михаил Константинович Аникушин (1917–1997) — известный советский скульптор-монументалист, Народный художник СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии. Среди его знаменитых работ — памятник Пушкину на площади Искусств в Санкт-Петербурге и монумент Ленину на Московском проспекте.

Дом-мастерскую построили в 1968–1969 годах по проекту архитектора Филиппа Гепнера. Просторное помещение — зал площадью 200 квадратных метров с высотой потолков 17 метров — оборудовали всем необходимым для создания монументальных произведений.

В 2005 году здание стало филиалом Государственного музея городской скульптуры. В нем сохранились авторские эскизы и модели работ Аникушина, станковая скульптура и мемориальные вещи. В 2013 году рядом с мастерской открыли памятник самому скульптору (авторы — Николай Краюхин и Вячеслав Бухаев).