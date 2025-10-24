Дом лампового мастера Китнера признали памятником в Петербурге

Дом лампового мастера Севастьяна Китнера, который находится на углу Почтамтской улицы и Исаакиевской площади в Северной столице, признали памятником регионального значения. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу КГИОП.

В этом здании Александр Грибоедов работал над своей комедией «Горе от ума». Строение и дворовые флигели были возведены в середине XVIII века.

Севастьян Китнер стал владельцем дома в 1826 году, после чего внешний облик здания несколько раз менялся. Во второй половине XIX века архитектор Николай Ефимов внес изменения в стилистике неоренессанса, добавил RT.