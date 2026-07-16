Доходные дома дворянки Васильевой в Саратове стали памятниками культуры
Два исторических здания на улице Вольской в Саратове включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Дома дворянки Екатерины Васильевой, возведенные в 1911 году как образец доходной застройки начала XX века, признали памятниками муниципального значения. Такой же статус получил весь архитектурный ансамбль, сообщил телеканала «Саратов24».
Симметричные двухэтажные деревянные корпуса облицованы кирпичом. Их центральные входы с портиками и треугольными фронтонами обращены друг к другу. Фасады сохранили геометрические ниши и клинчатые перемычки, а внутри — деревянные лестницы с точеными балясинами и лепнину.
История участка началась в XIX веке с князя Николая Куткина, сдававшего землю под зверинец и цирк, сгоревший в 1900 году. Позже имение выкупила Екатерина Васильева: она жила в одном доме, остальные помещения сдавала в аренду.
Сегодня одно здание остается жилым, во втором работает Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей. В сентябре 2025 года совет признал их выявленными объектами наследия, после чего комитет области утвердил предмет охраны для защиты архитектурных деталей.