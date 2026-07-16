Доходные дома дворянки Васильевой в Саратове стали памятниками культуры

Два исторических здания на улице Вольской в Саратове включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Дома дворянки Екатерины Васильевой, возведенные в 1911 году как образец доходной застройки начала XX века, признали памятниками муниципального значения. Такой же статус получил весь архитектурный ансамбль, сообщил телеканала «Саратов24» .

Симметричные двухэтажные деревянные корпуса облицованы кирпичом. Их центральные входы с портиками и треугольными фронтонами обращены друг к другу. Фасады сохранили геометрические ниши и клинчатые перемычки, а внутри — деревянные лестницы с точеными балясинами и лепнину.

История участка началась в XIX веке с князя Николая Куткина, сдававшего землю под зверинец и цирк, сгоревший в 1900 году. Позже имение выкупила Екатерина Васильева: она жила в одном доме, остальные помещения сдавала в аренду.

Сегодня одно здание остается жилым, во втором работает Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей. В сентябре 2025 года совет признал их выявленными объектами наследия, после чего комитет области утвердил предмет охраны для защиты архитектурных деталей.