Дочь Тихонова заявила, что мир «дойдет до ручки», если продолжит переснимать советскую классику

Дочь актера Вячеслава Тихонова Анна в беседе с изданием NEWS.ru прокомментировала идею снять ремейк «Семнадцати мгновений весны» с «воскресшим» при помощи ИИ артистом.

По словам собеседницы, мир «дойдет до ручки», если продолжит переснимать советскую классику. Анна отметила, что желание воссоздать образ Штирлица на экранах вызывает у нее большое опасение.

«Так можно дойти и до [Александра] Пушкина, [Льва] Толстого. Так дойдем до ручки, все прилаживая к современности», — сказала она журналистам.

Дочь актера подчеркнула, что Константин Эрнст не связывался с ней по поводу подобной идеи, поэтому ситуация для нее выглядит максимально неприятной.