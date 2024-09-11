Дмитрия Маркова назначили главным режиссером Нижегородского театра кукол

Преподаватель Нижегородского театрального училища Дмитрий Марков стал новым главным режиссером Нижегородского театра кукол. Об этом рассказал сайт pravda-nn.ru .

Марков работает в Нижегородском академическом театре с 2007 года. Он учился в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, а также в Нижегородском театральном училище имени Евгения Евстигнеева.

Марков является членом Союза театральных деятелей России.