Дмитрия Маркова назначили главным режиссером Нижегородского театра кукол

Преподаватель Нижегородского театрального училища Дмитрий Марков стал новым главным режиссером Нижегородского театра кукол. Об этом рассказал сайт pravda-nn.ru.
Марков работает в Нижегородском академическом театре с 2007 года. Он учился в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, а также в Нижегородском театральном училище имени Евгения Евстигнеева.
Марков является членом Союза театральных деятелей России.
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