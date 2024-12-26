Дягилевский фестиваль проведут в июне в Перми

С 13 по 22 июня в Перми пройдет Дягилевский фестиваль. Об этом сообщило ИА URA.RU.
Организаторы рассказали, что среди главных премьер будут представлены «Пиковая дама» Петра Чайковского в постановке Андрея Могучего и Теодора Курентзиса, а также «Самсон и Далила» Камиля Сен-Санса в постановке Анны Гусевой. Дирижtром выступит Владимир Ткаченко. Коллаборация фестиваля и Пермской оперы обещает быть интересной для зрителей.
Полную программу фестиваля опубликуют в начале 2025 года, передает RT.
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