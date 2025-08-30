Дирижер Скрипка назвал Родиона Щедрина великим человеком
Дирижер Сергей Скрипка поделился воспоминаниями о композиторе Родионе Щедрине, который скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Скрипка часто работал с произведениями Щедрина и даже бывал у него дома. Вместе с Жуковским оркестром дирижер участвовал в записи «Кармен-сюиты».
«Когда уходят такие люди, ощущаешь невероятную горечь в сердце, потому что это те великие люди, которые делают наше время великим», — отметил дирижер.
Среди реликвий, которые остались у Скрипки, — письма от Щедрина с добрыми пожеланиями.