Дирижер Мастранджело: в будущем в Петербурге можно будет услышать скрипичный концерт Бетховена при участии Казосяна

Дирижер Фабио Мастранджело в беседе с «Петербургским дневником» рассказал о ближайших планах Музыкального театра имени Шаляпина.

По его словам, в скором времени зрители услышат оркестр «Северная симфония», который исполнит увертюру Берлиоза «Римский карнавал». Культурное заведение также представит фортепианный концерт Сен-Санса, «Иберию» Дебюсси и «Болеро» Равеля.

RT написал, что в ближайшем будущем в Петербурге можно будет услышать и скрипичный концерт Бетховена с участием знаменитого скрипача Гайки Казосяна.