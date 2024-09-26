Дирижер Мастранджело: в будущем в Петербурге можно будет услышать скрипичный концерт Бетховена при участии Казосяна

Дирижер Фабио Мастранджело в беседе с «Петербургским дневником» рассказал о ближайших планах Музыкального театра имени Шаляпина.
По его словам, в скором времени зрители услышат оркестр «Северная симфония», который исполнит увертюру Берлиоза «Римский карнавал». Культурное заведение также представит фортепианный концерт Сен-Санса, «Иберию» Дебюсси и «Болеро» Равеля.
RT написал, что в ближайшем будущем в Петербурге можно будет услышать и скрипичный концерт Бетховена с участием знаменитого скрипача Гайки Казосяна.
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